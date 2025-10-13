13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-068'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-166'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı

Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono, Lamine Yamal ile karşılaştırılmasına cevap verdi ve kendisini kimseyle kıyaslamadığını söyledi.

Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono, Lamine Yamal ile kıyaslanması hakkında konuştu.

Arjantinli genç yıldız, "İşimi yapmaya çalışıyorum. Lamine harika bir oyuncu ve inanılmaz bir dönem geçiriyor, övgüyü hak ediyor ama ben kendimi onunla veya başka biriyle karşılaştırmıyorum. Başkalarının yaptıklarına bakmaktansa kendime bakmayı tercih ediyorum, bu daha önemli." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 9 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

