Fournier, "kaybeden bir takımda olmak istemediği için" Wizards'ı reddetmiş!

NBA'den ayrılan tecrübeli oyuncu Evan Fournier'in, "kaybeden bir takımda oynamak istemediği" için Washington Wizards'tan gelen sözleşme teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Fournier, 'kaybeden bir takımda olmak istemediği için' Wizards'ı reddetmiş!
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05 Eylül 2024 11:10
Son güncelleme 05 Eylül 2024 11:22
NBA'den ayrılan tecrübeli oyuncu Evan Fournier'in, "kaybeden bir takımda oynamak istemediği" için Washington Wizards'tan gelen sözleşme teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Yunan ekip Olympiakos ile iki yıllığı 4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Fournier'in, Wizards ile sözleşme imzalamayı reddettiği ortaya çıktı.

L'Équipe'ten Maxine Aubin, First Team podcast'inde yer aldığı bölümde Fournier'in genç oyuncular için "mentörlük rolü" oynamak istemediğini ve "kaybeden bir takım" için oynamaya ilgi duymadığını belirtti.

Wizards geçtiğimiz sezonu 15-67'lik bir dereceyle tamamlamış ve bu alanda NBA'in en kötü ikinci takımı olmuştu.

12 yıllık bir NBA kariyeri olan Fournier, bu süreçte %44.1 şut isabetiyle 13.6 sayı ortalaması yakalamıştı.

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