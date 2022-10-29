Fortuna Sittard, deplasmanda kaybetti!

Hollanda Ligi 12. hafta maçında Sparta Rotterdam, sahasında Fortuna Sittard ile karşılaştı.



Het Kasteel'de oynanan maçı Sparta Rotterdam 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26 ve 83. dakikalarda Arno Verschueren, 54. dakikada penaltıdan Vito van Crooy kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü 19. dakikada Tijanni Noslin'den geldi.



Fortuna Sittard'da Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğan Erdoğan 58. dakikada oyuna girerken, Tunahan Taşçı maçta süre alamadı.



Alınan bu sonucun ardından Rotterdam puanını 20'ye çıkardı. Fortuna Sittard ise 12 puanda kaldı.





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