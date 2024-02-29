Formula 1'de heyecan başlıyor

Tarih Grand Prix (Ülke) Lokasyon 29 Şubat-2 Mart Bahreyn Sakhir 7-9 Mart Suudi Arabistan Cidde 22-24 Mart Avustralya Melbourne 5-7 Nisan Japonya Suzuka 19-21 Nisan Çin Şanghay 3-5 Nisan ABD Miami 17-19 Mayıs İtalya Imola 24-26 Mayıs Monako Monaco 7-9 Haziran Kanada Montreal 21-23 Haziran İspanya Barcelona 28-30 Temmuz Avusturya Spielberg 5-7 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone 19-21 Temmuz Macaristan Budapeşte 26-28 Temmuz Belçika Spa 23-25 Ağustos Hollanda Zandvoort 30 Ağustos-1 Eylül İtalya Monza 13-15 Eylül Azerbaycan Bakü 20-22 Eylül Singapur Singapur 18-20 Ekim ABD Austin 25-27 Ekim Meksika Meksika City 1-3 Kasım Brezilya Sao Paulo 21-23 Kasım ABD Las Vegas 29 Kasım-1 Aralık Katar Lusail 6-8 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Yas Marina

Pilotlar Takımlar Max Verstappen (Hollanda) Red Bull Sergio Perez (Meksika) Red Bull Lewis Hamilton (Büyük Britanya) Mercedes George Russell (Büyük Britanya) Mercedes Charles Leclerc (Monako) Ferrari Carlos Sainz (İspanya) Ferrari Oscar Piastri (Avustralya) McLaren Lando Norris (Büyük Britanya) McLaren Lance Stroll (Kanada) Aston Martin Fernando Alonso (İspanya) Aston Martin Esteban Ocon (Fransa) Alpine Pierre Gasly (Fransa) Alpine Alexander Albon (Tayland) Williams Logan Sargeant (ABD) Williams Daniel Ricciardo (Avustralya) RB Yuki Tsunoda (Japonya) RB Valtteri Bottas (Finlandiya) Sauber Zhou Guanyu (Çin) Sauber Kevin Magnussen (Danimarka) Haas Nico Hulkenberg (Almanya) Haas

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, cuma günü TSİ 19.00'da start alacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak.Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi.Şampiyona 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak, 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi.Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü.Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.Red Bull takımında Max Verstappen ve Sergio Perez, Mercedes'te Lewis Hamilton ve George Russell, Ferrari'de Carlos Sainz ve Charles Leclerc, McLaren'de Lando Norris ve Oscar Piastri mücadele edecek.Ayrıca, Aston Martin'de Fernando Alonso ve Lance Stroll, Alpine'de Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Williams takımında Logan Sargeant ve Alex Albon, RB'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo, Sauber'de Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, Haas'ta Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg şampiyonada yarışacak.Son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu konumunda.26 yaşındaki pilot, geçen sezon 22 yarışın 19'undan zaferle ayrılırken, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise bir yarış galibiyeti elde etmişti.Pilotlar klasmanını 575 puanla zirvede tamamlayan Verstappen, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez'in (285) iki katından fazla puan toplayarak rekor kırmıştı.Takımlar klasmanında Red Bull'un hakimiyetini kıramayan Mercedes, 2011 sezonundan bu yana ilk kez geçen sezon bir sezonu yarış kazanamadan kapattı.Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı.2024 sprint formatı, daha iyi bir gösteri oluşturmak amacıyla değiştirildi.Cuma günkü antrenman turlarının ardından sprint elemeleri, günün ikinci oturumu olarak gerçekleşecek. Cumartesi günü ise sprint yarışları ve ana sıralama turları düzenlenecek. Pazar günü ise grand prix gerçekleştirilecek.Böylece bu yılki zaman çizelgesinde değişikliğe gidilerek, Cuma günü Sprint sıralama turu yapılmasının ardından cumartesi günü sprint ve ana sıralama turu yapılacak.2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.Bu yıl Çin, Miami, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, geçen yıl 3'ten 6'ya yükseltilmişti.Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc de takımıyla sözleşmesini uzattı.Ferrari ile 5 yarış kazanan Leclerc, 23 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu.2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor.Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.2024 F1 takvimi şu şekilde:Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 15 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.Pilotlar klasmanında son üç sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, kariyerinde 4. kez zirvede yer almak için piste çıkacak. Markalar klasmanında ise son iki yıldır zirvenin sahibi Red Bull, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor.Geçen sezon iki kez yarış kazanan Sergio Perez, Red Bull'da yine Verstappen'in takım arkadaşı olacak.2025 sezonunda Ferrari'ye katılacak olan Lewis Hamilton, 2013'ten beri sayısız başarılara imza attığı Mercedes ile bu sezon son kez yarışacak. George Russell, Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.Ferrari'de sözleşmesi uzatılan Charles Leclerc ile geçen sezon bir kez podyumun zirvesine çıkan Carlos Sainz, sürücü koltuğunda oturacak.Formula 1'in 2024 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 3'er sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor.Bu ülkeleri ikişer pilotla Fransa, İspanya ve Avustralya takip ediyor.ABD, Kanada, Çin, Japonya, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Danimarka, Monako, Tayland ve Meksika'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın tamamı, 2023 yılındaki kadrolarıyla piste çıkacak.Formula 1 tarihinde ilk kez takımlar bir önceki sezon kadrolarında olan sürücülerle yeni sezonda da yarışacak.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı.Red Bull'un sahibi olduğu AlphaTauri takımı, 2024 sezonunda "RB" ismiyle yarışacak.Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Oscar Piastri oldu.Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 42 yaş ile ilk sırada yer aldı.Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak McLaren'in 22 yaşındaki Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.Organizasyonda toplamda 380 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücüler içinde en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.Bu sezonun pilotları arasında Lewis Hamilton 332 yarışla ikinci, Sergio Perez ise 258 yarış tecrübesiyle üçüncü sırada bulunuyor.F1'de 2024 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 3, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.Şampiyonadaki 20 pilotun 11'i en az bir kez Grand Prix kazanırken, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.Lewis Hamilton 103, Max Verstappen 54, Fernando Alonso 32, Valtteri Bottas 10, Daniel Ricciardo 8, Sergio Perez 6, Charles Leclerc 5, Carlos Sainz 2, George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg henüz Grand Prix kazanamadı.Formula 1'de 2024 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle: