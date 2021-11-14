Formula 1 Brezilya GP'sinde kazanan Hamilton!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.



Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.



Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.



Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.



Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.



Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.



Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203



4. Sergio Perez (Meksika): 178



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151



Takımlar



1. Mercedes 521,5



2. Red Bull: 510,5



3. Ferrari: 287,5



4. McLaren: 256



5. Alpine: 112





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