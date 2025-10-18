18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
2-169'
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-277'
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-279'
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-190'
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-073'
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-190'

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1. sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirildi.

Verstappen, 37 dakika 58.229 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından Büyük Britanyalı pilot George Russell, Verstappen'in 0.395 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz ise liderin 0.791 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turlar TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.