09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Formda Sane'nin gözü Monaco maçında!

Galatasaray'ın formda yıldızı Leroy Sane, ligde yükselen performansıyla dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında ilk golünü arayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bugün takımının hücumdaki yine en önemli ayaklarından biri olacak.

Alman yıldız, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

DEVLER LİGİ'NDE GOLÜ YOK

Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Devmler Ligi'nde ise henüz gol atma başarısı gösteremedi.

ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI

Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane'nin performansı merak ediliyor.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
