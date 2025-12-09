Formda Sane'nin gözü Monaco maçında!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bugün takımının hücumdaki yine en önemli ayaklarından biri olacak.
Alman yıldız, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
DEVLER LİGİ'NDE GOLÜ YOK
Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Devmler Ligi'nde ise henüz gol atma başarısı gösteremedi.
ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI
Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane'nin performansı merak ediliyor.
