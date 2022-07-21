Forma satışından F.Bahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalara taraftarların ilgisi büyük oldu.



Görücüye çıkan üç formadan ilk 24 saatte 39 bin 435 adet satmayı başaran Fenerbahçe, kulüp mağazası 'Fenerium' tarihinin bir günde yaptığı en büyük satış rakamına ulaştı.



Sarı-lacivertliler tanesi 629 TL'den alıcı bulan formalardan kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL koymayı başardı.





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