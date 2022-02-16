Florentino Perez, Mbappe'ye 'Tamam' dedi!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSG'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, transfer için mesajı verdi.
Maç sonunda taraftarların "Florentino, Mbappe'ye imza attır." tezahüratlarına baş parmağını kaldırarak "Tamam" işaretiyle cevap verdi.
PSG, Real Madrid'i 90+4. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
Maç sonunda taraftarların "Florentino, Mbappe'ye imza attır." tezahüratlarına baş parmağını kaldırarak "Tamam" işaretiyle cevap verdi.
PSG, Real Madrid'i 90+4. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etmişti.