Florentino Perez, Mbappe'ye "Tamam" dedi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG maçı sonrası Mbappe'yi isteyen taraftarlara onay verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez, Mbappe'ye 'Tamam' dedi!
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16 Şubat 2022 18:17
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSG'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez, transfer için mesajı verdi.

Maç sonunda taraftarların "Florentino, Mbappe'ye imza attır." tezahüratlarına baş parmağını kaldırarak "Tamam" işaretiyle cevap verdi.

PSG, Real Madrid'i 90+4. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

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