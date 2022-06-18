Florentino Perez'den Mbappe için flaş sözler!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, uzun süre takıma transfer olacağı konuşulan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe için flaş ifadeler kullandı.



Bir taraftarın imza isteğini kırmayan Perez, bu esnada taraftarın kendisine söylediği, "Mbappe'yi transfer etme" sözlerine, "Zavallı Mbappe, muhtemelen verdiği karar için şimdiden pişman oldu" şeklinde cevap verdi.



Perez'in bu sözleri kullandığı anlar, başka bir taraftar tarafından kayıt altına alırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündeme oturdu.





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