Florentino Perez'den Kylian Mbappe itirafı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, adı sık sık İspanyol deviyle ile transferde geçen Kylian Mbappe için açıklama bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez'den Kylian Mbappe itirafı!
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16 Kasım 2021 20:40
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe için 200 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Kulüp üyeleriyle bir araya gelen Perez, yaptığı açıklamada, "Futbol kulüplerinin arkasında devletler olmamalı! Kylian Mbappe'ye 200 milyon euro verdim ama satmadılar. Bu tür kulüplerden oyuncu almak için serbest kalmalarını beklemek gerekiyor. Bonservisiyle almak için korkunç teklifler yapmak lazım ama Real Madrid bile o seviyeye çıkamaz" şeklinde konuştu.

2022'DE SERBEST KALACAK

Her fırsatta Real Madrid'de bir gün futbol oynamak istediğini söyleyen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmadı. Yıldız futbolcunun mevcut sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.


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