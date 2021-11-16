Florentino Perez'den Kylian Mbappe itirafı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe için 200 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu söyledi.



Kulüp üyeleriyle bir araya gelen Perez, yaptığı açıklamada, "Futbol kulüplerinin arkasında devletler olmamalı! Kylian Mbappe'ye 200 milyon euro verdim ama satmadılar. Bu tür kulüplerden oyuncu almak için serbest kalmalarını beklemek gerekiyor. Bonservisiyle almak için korkunç teklifler yapmak lazım ama Real Madrid bile o seviyeye çıkamaz" şeklinde konuştu.



2022'DE SERBEST KALACAK



Her fırsatta Real Madrid'de bir gün futbol oynamak istediğini söyleyen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmadı. Yıldız futbolcunun mevcut sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.





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