Flavio'ya son talip Rizespor!

Trabzonspor 'da yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmesi planlanan Flavio için Süper Lig 'in yeni ekipleri Adana Demirspor ve Giresunspor devreye girmişti.



Brezilyalı futbolcu için son olarak Rizespor 'un da ilgisinin olduğu öğrenildi.



Yönetim, Sambacı'nın kiralanmasına sıcak bakarken, önümüzdeki günlerde Flavio'nun geleceğinin belli olması bekleniyor.



Kaynak: Günebakış



