FIVB son 16 turunda İtalya, adını çeyrek finale yazdırdı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İtalya, Polonya-Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
Salon: Huamark
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)
İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)
Setler: 25-22, 25-18, 25-11
Süre: 70 dakika
İtalya, Polonya-Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
Salon: Huamark
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)
İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)
Setler: 25-22, 25-18, 25-11
Süre: 70 dakika