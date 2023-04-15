Fıratcan Üzüm: "1 puanı hak etmiştik"

Ankaragücü futbolcusu Fıratcan Üzüm, Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fıratcan Üzüm: '1 puanı hak etmiştik'
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15 Nisan 2023 23:38
Ankaragücü futbolcusu Fıratcan Üzüm, Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Fıratcan Üzüm yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir sonuç tabii. İyi oynadığımız bir oyun vardı." dedi.

Ayrıca, "Önceki haftalarda da iyi gidiyorduk. 3 puanla taçlandırmak istiyorduk. 3 puan olmasa da 1 puanı hak ettik. Çok üzgünüz. Daha fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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