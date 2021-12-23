Fiorentiona, Jonathan Ikone transferini bitiriyor

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina transfere hızlı bir giriş yapıyor.



Fiorentina'nın, Lille'den Jonathan Ikone transferinde sona geldiği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmeye dair son görüşmeleri yapmak için Floransa'ya indiği anların da fotoğrafları basında yer aldı.



İtalyan ekibinin bu transfer için Lille'ye 14 milyon euro bonsevis, bir milyon euro bonus ve sonrası satıştan yüzde 15 pay vereceği kaydedildi.



Ikone'nin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ve 29 Aralık'ta Fiorentina'nın antrenman kampına katılacağı ifade edildi.





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