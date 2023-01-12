İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina, sahasınsa Sampdoria ile karşı karşıya geldi.



Fiorentina, karşılaşmadan Antonin Barak'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Sampdoria'da Jeison Murillo uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Fiorentina, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sampdoria ise turnuvaya veda etti.



Fiorentina, bir sonraki turda Milan'ı eleyen Torino ile karşılaşacak.





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