Fiorentina, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, Sivas'ta yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.



Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Italiano ve yardımcıları yönetiminde maçın yapılacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.



Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



İtalya ekibi, idmanın son bölümünde ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.



Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.





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