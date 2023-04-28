Fiorentina kupada Inter'in rakibi oldu

İtalya Kupası yarı final rövanşında Fiorentina, sahasında Cremonese'yle 0-0 berabere kaldı. Toplamda 2-0'lık skorla Fiorentina finale yükselen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina kupada Inter'in rakibi oldu
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28 Nisan 2023 00:32
İtalya Kupası yarı final rövanşında Fiorentina, sahasında Cremonese'yi konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maç golsüz sona ererken ilk maçı 2-0 kazanan Fiorentina finale adını yazdıran taraf oldu.

Kupada finale toplamda 10 kez yükselen Fiorentina, 6 kez kupayı kazanırken 4 kez de ikinci olmuştu.

Inter ile Fiorentina arasındaki final karşılaşması, 24 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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