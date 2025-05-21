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Fiorentina'dan Galatasaray'a 3.2 milyon euro!

Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve İtalyan oyuncu Galatasaray'a geri dönecek.

calendar 21 Mayıs 2025 11:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'dan Galatasaray'a 3.2 milyon euro!
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Fiorentina, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

3.2 MİLYON EURO
OPSİYON KULLANILMAYACAK

Zaniolo'nun kiralık transferinin Fiorentina'ya 3.2 milyon euro'ya mal olduğu ve İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun 15.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı yazıldı.

Fiorentina'da 13 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Sezonun ilk yarısını bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak geçiren Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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