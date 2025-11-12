Filistin Milli Takımı, İspanya'da dayanışma maçlarına çıkıyor

Filistin Milli Futbol Takımı, 15 Kasım'da Bask 18 Kasım'da ise Katalonya bölgesi ile İspanya'da dayanışma maçlarına çıkacak.

Filistin Milli Futbol Takımı, Bask bölgesi ile yapacakları dostluk maçı öncesinde Bilbao'da törenle karşılanırken, İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayanlara adanan karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü San Mames Stadı'nda TSİ 22.30'da oynanacak.

Yerel basında çıkan haberlere göre, karşılaşma için şimdiden yaklaşık 50 bin bilet satıldı.

Maçın oynanacağı San Mames Stadı'nın ev sahibi kulübü Athletic Bilbao, Filistin meselesine uzun zamandır verdiği güçlü destekle biliniyor. Athletic Bilbao taraftarları daha önce oynadıkları maçlarda "Soykırımı Durdurun" yazılı pankartlar açmıştı.

Bilbao'nun 16 Eylül'de aynı statta Arsenal ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ise, "Bugünden itibaren son güne kadar sizin yanınızdayız" yazılı Filistin bayrağı da taşıyan bir pankartla Filistin'e destek mesajı paylaşılmıştı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanan Athletic Bilbao - Mallorca maçı öncesinde de San Mames Stadı'nda düzenlenen Filistin'e destek seremonisi dünya çapında büyük ses getirmiş Filistinli mülteciler sahaya çıkarılarak onurlandırılmıştı.

Filistin, İspanya'daki ikinci dostluk maçında ise Katalonya ile 18 Kasım Salı günü TSİ 20.30'da Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.