Filip Petrusev: "Kazanacağımıza inanıyoruz"

Anadolu Efes'te genç oyuncu Filip Petrsuev Olimpia Milano maçı ile ilgili görüşlerini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Filip Petrusev: 'Kazanacağımıza inanıyoruz'
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15 Ekim 2021 16:25
Turkish Airlines Euroleague dördüncü hafta maçında 15 Ekim 2021, Cuma günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te genç oyuncu Filip Petrsuev karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Filip Petrusev karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:

"AX Armani Exchange Milan gerçekten iyi bir takım. Üç galibiyetle başladılar ve biz henüz kazanamadık. Bu yüzden kazanmaya başlamamızın zamanı geldi. Onları sezon başındaki hazırlık maçlarından tanıyoruz. Nasıl bir takım ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyoruz."


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