Filip Kostic: "Bugün çok şanssızdık"

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Kostic: 'Bugün çok şanssızdık'
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16 Mart 2025 23:19
Son güncelleme 16 Mart 2025 23:21

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Filip Kostic, Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kostic, "Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık." dedi.

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