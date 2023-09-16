Filenin Sultanlarının rakibi Bulgaristan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Pazar günü Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.



Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, (TSİ) 07.00'de başlayacak.



Milli takım, olimpiyat elemelerine Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek başladı.



Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", B Grubu'nda dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte yer alıyor.



Millilerin elemelerdeki maç programı şöyle:



19 Eylül:



07.00 Türkiye-Peru



20 Eylül:



07.00 Türkiye-Arjantin



22 Eylül:



10.00 Türkiye-Brezilya



23 Eylül:



13.30 Türkiye-Japonya



24 Eylül:



10.00 Türkiye-Belçika



Hedef "ilk 2"



Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.



Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında ilk 5'e girenler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda parkeye çıkacak 12 ülke arasında yerini alacak.



Fransa, ev sahibi kontenjanından oyunlara direkt katılacak.



3 ülkede oynanıyor



Olimpiyat elemelerinde 24 takım; Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.



Gruplar şu şekilde:



A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna.



B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.



C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.



