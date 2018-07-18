Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya'da 29 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda yer alacak aday kadrosu belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Japonya'da B Grubu'nda Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Küba'yla mücadele edecek milli takımın, 26 Temmuz'da İstanbul'da toplanacağı belirtildi.Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe), Beyza Arıcı, Meliha İsmailoğlu, Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Gizem Örge (VakıfBank), Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, (Galatasaray), Cansu Aydınoğulları (Çanakkale Belediyespor), Elif Şahin, Saliha Şahin (Karayolları), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Aylin Sarıoğlu (Nilüfer Belediyespor).A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, genç bir kadroya sahip olduklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:"17 kişilik geniş kadroyla hazırlık kampına başlayacağız. Hazırlık kampının ardından kadromuz 15 kişiye inecek. Hazırlık kampımızın temel amacı ise oyuncularımızın çok fazla maç oynayarak form seviyelerini yükseltmek. Milletler Ligi'nde önemli bir başarı elde ettik. Dünya Şampiyonası da bizim için çok önemli bir turnuva. Maç maç düşünerek gitmeliyiz."