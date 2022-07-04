Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.
Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland'la eşleşirken İtalya'nın rakibi Çin, ABD'nin rakibi Sırbistan ve Brezilya'nın rakibi Japonya olarak belirlendi.
Karşılaşmalar 13-14 Temmuz tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Millilerimiz Milletler Ligi'nde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet alarak bir üst tura çıkma hakkını kazanmıştı. Rakibimiz Tayland ise çıktığı 12 maçta 5 galibiyet aldı.
Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland'la eşleşirken İtalya'nın rakibi Çin, ABD'nin rakibi Sırbistan ve Brezilya'nın rakibi Japonya olarak belirlendi.
Karşılaşmalar 13-14 Temmuz tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Millilerimiz Milletler Ligi'nde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet alarak bir üst tura çıkma hakkını kazanmıştı. Rakibimiz Tayland ise çıktığı 12 maçta 5 galibiyet aldı.
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