23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-076'
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-072'
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
1-075'
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
0-037'
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
2-137'
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-145'
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Filenin Sultanları'ndan harika başlangıç!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 23 Ağustos 2025 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'ndan harika başlangıç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yla karşı karşıya geldi. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya setin ortalarında farkı 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek ve Melissa Vargas ile sayılar bulan milli takım farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdüren A Milli Voleybol Takımı, ilk seti 25-18 önde bitirdi.



İkinci setin ilk dakikalarında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Milliler, setin ortalarını da 7 sayı (16-9) önde geçti. Etkili oyununa devam eden Türkiye, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete servislerde etkin başlayan İspanya, setin başlarını 3 sayı (3-6) önde geçti. Farkı kapatan milliler, 8-8'de eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis oyununda 2 sayı alan milliler (10-8), setin ortalarında farkı iyice (17-11) artırdı. File önünde etkili defans yapmaya başlayan İspanya, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Setin sonu 23-23 eşitlikle geçilse de hata yapmayan ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

Salon: Korat Chatchai

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın)

İspanya: Segura, Hernandez, De Paula, Escamilla, Varela, Munoz (Llabres, Lazaro, Fernandez, Schlegel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-23

Süre: 66 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
