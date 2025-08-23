Filenin Sultanları'ndan harika başlangıç!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yla karşı karşıya geldi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.



Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya setin ortalarında farkı 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek ve Melissa Vargas ile sayılar bulan milli takım farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdüren A Milli Voleybol Takımı, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

İkinci setin ilk dakikalarında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Milliler, setin ortalarını da 7 sayı (16-9) önde geçti. Etkili oyununa devam eden Türkiye, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.Üçüncü sete servislerde etkin başlayan İspanya, setin başlarını 3 sayı (3-6) önde geçti. Farkı kapatan milliler, 8-8'de eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis oyununda 2 sayı alan milliler (10-8), setin ortalarında farkı iyice (17-11) artırdı. File önünde etkili defans yapmaya başlayan İspanya, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Setin sonu 23-23 eşitlikle geçilse de hata yapmayan ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-0 kazandı.Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan'la karşılaşacak.Korat ChatchaiSumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın)Segura, Hernandez, De Paula, Escamilla, Varela, Munoz (Llabres, Lazaro, Fernandez, Schlegel)25-18, 25-20, 25-2366 dakika