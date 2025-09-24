Filenin Efeleri, çeyrek finalde veda etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
1. SET: Türkiye 15-25 Polonya
2. SET: Türkiye 22-25 Polonya
3. SET: Türkiye 19-25 Polonya
DETAYLAR BİRAZDAN...
Filenin Efeleri, karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
1. SET: Türkiye 15-25 Polonya
2. SET: Türkiye 22-25 Polonya
3. SET: Türkiye 19-25 Polonya
DETAYLAR BİRAZDAN...