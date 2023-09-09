Filenin Efeleri çeyrek final için parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Slovenya ile karşılaşacak.



Bulgaristan'ın Varna kentinde Kültür ve Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM 4. KEZ SON 16 TURUNDA



"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen organizasyonda D Grubu'nu 5 maçta 2 galibiyet alarak 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.



Slovenya, B Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider bitirdi.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte 4'üncü kez son 16 turunda mücadele edecek.



Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.



GIULIANI 2 KEZ FİNAL OYNADI



Slovenya Erkek Milli Takımı'nı 2019–2021 yılları arasında çalıştıran İtalyan Alberto Giuliani, Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyle iki kez final oynadı.



Giuliani'nin çalıştırdığı Slovenya, 2019'da Sırbistan'a, 2021'de ise İtalya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti.



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani, ilk kez Filenin Efeleri ile katıldığı organizasyon olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk kazandı.



CRETU 2022'NİN EN İYİSİ



Ülkesinin milli takımı ve Estonya'yı çalıştıran Rumen Gheorghe Cretu, 10 Ağustos 2022'de Slovenya'nın başantrenörü oldu.



2022 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Cretu, aynı yıl CEV'in verdiği "en iyi antrenör" ödülünü aldı.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer aldığı son 16 turu maçları bugün ve 10 Eylül Pazar günü, çeyrek final karşılaşmaları ise 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari ile Bulgaristan'ın Varna kentlerinde yapılacak.



Şampiyonada yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.



