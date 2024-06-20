Filenin Efeleri, Arjantin'e mağlup!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Filenin Efeleri, Arjantin'e mağlup!
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20 Haziran 2024 16:05
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti), Mokry Juraj (Slovakya)

Türkiye: Arda Bostan, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yasin Aydın)

Arjantin: Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, De Cecco (Danani, Franchi)

Setler: 17, 25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

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