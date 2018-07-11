Fikret Orman'dan Shakira'ya çok özel talep!

"VODAFONE PARK, İSTANBUL'UN MERKEZİ"

"FİNAL YA DA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA GİDECEĞİM"

ZÜMRÜT AROL BEKÇE: "BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

"AİLESİYLE BİRLİKTE GELİYOR"

"SHAKIRA, İSTANBUL BOĞAZI'NI ES GEÇMEZ"

"SİGORTA POLİÇELERİNDE SIKINTI YAŞADIK"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Shakira konseri öncesinde organizasyona ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.Stadın bu gibi organizasyonlarda da kullanılmasını istediklerini belirten Fikret Orman,dedi.Yarın gerçekleşecek konserde Shakira'dan istekleri olacağını vurgulayan Orman, ilk olarak Kolombiyalı yıldızı Beşiktaşlı yapacaklarını söyledi.Orman,ifadelerine yer verdi.Stadın konsere hazırlanması aşamasında en büyük zorluğu çimlerde yaşadıklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerine şu şekilde devam etti:Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'ya da başarılar dileyen Fikret Orman,diyerek açıklamalarını noktaladı.Organizasyonu düzenleyen BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederek sözlerine başlarken,dedi.Kolombiyalı yıldızın Türkiye'ye ailesiyle birlikte geleceğini belirten Kara,şeklinde konuştu.Shakira'nın gezi programının henüz açıklanmadığını vurgulayan Kara,dedi.Yaşanan terör olayları nedeniyle sigorta poliçelerinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kara, sözlerini şu şekilde tamamladı: