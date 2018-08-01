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Fikret Orman'dan Gomez transferi için açıklama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Mario Gomez hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'dan Gomez transferi için açıklama
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01 Ağustos 2018 16:01
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Mario Gomez hakkında açıklamalarda bulundu.

Mario Gomez'in transfer gündemlerinde yer almadığını ifade eden Orman, "Mario Gomez'i biz göndermek istemedik, kendisi ayrılmak istedi, biz kalmasını çok istedik. Mario Gomez'den bize bir talep yok, dolayısıyla bizim de kendisiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Gomez'i taraftarımız çok seviyor, Ferdinand etkisi yarattı ancak Beşiktaş'ın forvet transferinden önce ofansif orta saha oyuncusu ile ilgileniyoruz, bizim için daha doğru strateji" dedi.

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