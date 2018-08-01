Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Harun Tekin'in gündemlerinde olmadığını ve Tolga Zengin ile yola devam edecekkerinin sinyalini veren Orman, "Harun Tekin için çok alıcı olmadık, Galatasaray ilgilenmişti. Ali başkan bizim çok sevdiğimiz bir isim, genel sohbet içerisinde böyle bir konuşma oldu. Harun üzerine sohbet ettik,Tolga'nın bu sezon çok iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Süreç içerisinde bir hamle yapar mıyız, bilmiyorum ama ben Tolga'ya bu konuda çok güveniyorum" dedi.Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan PSV Eindhovenlı oyuncu Isımat Mirin hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Orman, "Forvet için yazıyorlar ama şu anda kadromuzda 5 tane forvet oyuncusu var. Beşiktaş'ın şu anda birinci konsantrasyonu ofansif bir orta saha. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, taraftar ya da camia baskısından çekinmiyorum, ben bu kulübün başkanıyım" şeklinde konuştu.