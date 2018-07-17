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Fikret Orman ile Şenol Güneş'in transfer toplantısı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün Avusturya'daki kampı ziyaret edip teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya gelecek. İkilinin yapılması planlanan transferlere son şeklini vereceği ve çalışmaların başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haberturk
Fikret Orman ile Şenol Güneş'in transfer toplantısı
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17 Temmuz 2018 11:50
Transfer konusunda sessiz kalan Beşiktaş'ta bugün başkan Fikret Orman, Avusturya'da kamp yapan takımı ziyaret edecek. Orman'ın burada hem çalışmalar hakkında bilgi alacağı hem de teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'in takımdan ayrılacak ve yeni gelecek isimlerin belli olmaması nedeniyle biraz sıkıntılı olduğu, başkanın da kendisine bu konuda garanti vereceği bildirildi.

EN AZ İKİ TRANSFER İSTİYOR

Önceliği sağ bek ve forvet transferine veren Şenol Güneş'in planları arasında bulunmayan Alvaro Negredo'nun bir an önce takımdan ayrılmasını beklediği, İspanyol oyuncunun yerine de yapılacak transferi Fikret Orman'la konuşacağı ifade edildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in başlangıç tarihine kadar en az 2 yeni transferin takıma katılmasını talep edeceği ve bu konuda başkana ısrarcı olacağı kaydedildi.

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