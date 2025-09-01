FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a puan cezası

FIFA Disiplin Komitesinden Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a puan tenzili cezası verdi.

calendar 01 Eylül 2025 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a puan cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig kulübü Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6, Yeni Malatyaspor'a ise 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası verildi.

FIFA, daha önce Adana Demirspor'a 6, Yeni Malatyaspor'a ise12 puan silme cezası vermişti.

