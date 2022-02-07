FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final Bilbao'da

Basketbolda 2022 FIBA Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali'ne İspanya'nın Bilbao kenti ev sahipliği yapacak.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao şehri, 2022 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan sezon sonu turnuvası, ilk kez Dörtlü Final'de yer almayan bir takımın ev sahipliğinde, tarafsız sahada gerçekleşecek.



Çeyrek finallerden gelecek dört takım, Dörtlü Final mücadelesini tek maçlı eleme formatında oynayacak. Maçlar, Surne Bilbao Basket'in normal sahası olan 10 bin kişilik Bilbao Arena'da oynanacak.



BCL Üst Yöneticisi Patrick Comninos, Bilbao'nun organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Kovid-19'un yarattığı zorlu duruma rağmen bu Dörtlü Finali, üst düzey basketbol etkinlikleri düzenleme konusunda deneyimi olan bir çevreye verme fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlıyız. Bu, Avrupa'daki taraftarlar için benzersiz bir basketbol hafta sonunu garanti edecek." ifadelerini kullandı.



İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Jorge Garbajosa ise böylesine büyük bir organizasyonu yapmanın kolay olmadığına dikkati çekerek, "Ama böylesine büyük salonda ve ilgili tüm paydaşların uzmanlığıyla, mümkün olan en iyi etkinliği düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



BCL'de 25 Ocak'ta başlayan son 16 turu mücadelesi, 23 Mart'ta tamamlanacak. Dörtlü Final'de ise yarı finaller 6 Mayıs'ta, üçüncülük ve final maçları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.





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