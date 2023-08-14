FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda 2 maç oynandı

Basketbol: FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası D Grubu'nda oynanan 2 müsabakayla sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda 2 maç oynandı
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14 Ağustos 2023 23:21
Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na D Grubu'nda oynanan 2 maçla devam edildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen günün ilk müsabakasında Hollanda, Belçika'yı 78-76 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda ilk galibiyetini elde ederken, Belçika iki maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

Günün diğer maçında ise Hırvatistan, İsveç'i 99-67 yendi. Hırvatistan, ikinci maçını da kazanırken, İsveç ilk yenilgisini yaşadı.

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