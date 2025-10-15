16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

FIBA'dan Britanya'ya şok karar: Turnuva yasağı

FIBA, yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'nu askıya aldı ve erkek milli takımının uluslararası turnuvalarda mücadele etmesini yasakladı.

15 Ekim 2025 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
FIBA'dan Britanya'ya şok karar: Turnuva yasağı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'nu askıya aldı ve erkek milli takımının uluslararası turnuvalarda mücadele etmesini yasakladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, durumun kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtilerek, "Bu önlemler, düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmeyi ve Britanya erkek basketbolunun sürdürülebilir bir yönetim modeliyle yönetilmesini mümkün olan en kısa sürede sağlamayı amaçlamaktadır." denildi.

Karara göre, Britanya Basketbol Federasyonu ulusal erkek liglerinde lisans veremeyecek ve erkek milli takımı FIBA'nın üst düzey turnuvalarında yer alamayacak.

FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel bir kurul oluşturmuştu.

Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

Ancak ihale sürecinin "yasadışı ve adaletsiz" olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.

Öte yandan, Britanya Basketbol Federasyonu Başkanı Chris Grant da, "kişisel nedenlerle" üç gün önce görevinden istifa etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
