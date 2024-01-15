Feyyaz Uçar: 'Semih Kılıçsoy dünya yıldızı olacak'

Semih Kılıçsoy son 4 maçta attığı 5 golle Beşiktaş'ın gurur kaynağı oldu.
Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar yaptığı özel açıklamada altyapıdan yetişen 18 yaşındaki golcüden çok umutlu olduklarını aktardı.
"DÜNYA YILDIZI OLACAK"
Semih'e övgü yağdıran Uçar, "Müthiş bir yetenek, dünya yıldızı olacak. Bir forvette olması gereken tüm özelliklere sahip. Çok yönlü, güçlü, birçok pozisyonda oynayabilen ve hakkını veren özel bir futbolcu. İster sağ, ister sol kanatta oynatın, fark etmiyor, golcülüğünü unutmuyor. Çalım atıyor, topu çok iyi koruyor, yıkılmıyor, vazgeçmiyor, topsuz oyunda da maşallahı var. Yeter ki onu topla buluşturun, gerisini ona bırakın. Elbette gençlerin biraz zamana ihtiyacı vardır. Allah korusun bir sakatlık olmadığı taktirde Beşiktaş'ın dünya yıldızı adayı geliyor diyebiliriz. Yolu açık, futbol şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Ali Gültiken de Semih Kılıçsoy'un çok özel bir forvet olduğunu dile getirdi. Gültiken, "Çok kaliteli, çok ekstrem bir hücumcu. Bu motivasyonunu kaybetmezse çok üst seviyelere çıkar hatta bir yıldız olur. Santrfor ama kanatlarda da oynuyor. Böyle golleri atmak büyük yetenek ister. Semih'te bu özellikler fazlasıyla var. Bir yıldızın ayak seslerini duyar gibiyiz, maşallah, nazar değmesin kardeşimize" dedi.
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Metin Tekin ise "Futbolda en zor iş goldür. Sahada gol atmayı bu kadar kolay gösteren bir adamın devamını da getireceğini düşünüyorum. Stil olarak Agüero ve Shaqiri'ye benzetiyorum. Son 4 maçta 5 gol yaptı. Bu yaşta bu performans çok değerli." dedi.
15 MAÇA ÇIKTI
Semih Kılıçsoy 15 resmi maça çıkarken 6 gol, 1 asiste imza attı. Süper Lig'de Hatay, Kasımpaşa, Çaykur Rize (2) ve Karagümrük ağlarını havalandıran genç yıldız, bu sezon ilk golünü Konferans Ligi elemesinde Tirana'ya karşı kaydetmişti.
Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar yaptığı özel açıklamada altyapıdan yetişen 18 yaşındaki golcüden çok umutlu olduklarını aktardı.
"DÜNYA YILDIZI OLACAK"
Semih'e övgü yağdıran Uçar, "Müthiş bir yetenek, dünya yıldızı olacak. Bir forvette olması gereken tüm özelliklere sahip. Çok yönlü, güçlü, birçok pozisyonda oynayabilen ve hakkını veren özel bir futbolcu. İster sağ, ister sol kanatta oynatın, fark etmiyor, golcülüğünü unutmuyor. Çalım atıyor, topu çok iyi koruyor, yıkılmıyor, vazgeçmiyor, topsuz oyunda da maşallahı var. Yeter ki onu topla buluşturun, gerisini ona bırakın. Elbette gençlerin biraz zamana ihtiyacı vardır. Allah korusun bir sakatlık olmadığı taktirde Beşiktaş'ın dünya yıldızı adayı geliyor diyebiliriz. Yolu açık, futbol şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Ali Gültiken de Semih Kılıçsoy'un çok özel bir forvet olduğunu dile getirdi. Gültiken, "Çok kaliteli, çok ekstrem bir hücumcu. Bu motivasyonunu kaybetmezse çok üst seviyelere çıkar hatta bir yıldız olur. Santrfor ama kanatlarda da oynuyor. Böyle golleri atmak büyük yetenek ister. Semih'te bu özellikler fazlasıyla var. Bir yıldızın ayak seslerini duyar gibiyiz, maşallah, nazar değmesin kardeşimize" dedi.
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Metin Tekin ise "Futbolda en zor iş goldür. Sahada gol atmayı bu kadar kolay gösteren bir adamın devamını da getireceğini düşünüyorum. Stil olarak Agüero ve Shaqiri'ye benzetiyorum. Son 4 maçta 5 gol yaptı. Bu yaşta bu performans çok değerli." dedi.
15 MAÇA ÇIKTI
Semih Kılıçsoy 15 resmi maça çıkarken 6 gol, 1 asiste imza attı. Süper Lig'de Hatay, Kasımpaşa, Çaykur Rize (2) ve Karagümrük ağlarını havalandıran genç yıldız, bu sezon ilk golünü Konferans Ligi elemesinde Tirana'ya karşı kaydetmişti.