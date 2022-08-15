Feyyaz Uçar: 'Rakip ne isterse yaptın'

Feyyaz Uçar, beIN Sports'ta Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 3-0'dan 3-3 ile puan kaybettiği maçın değerlendirmesini yaptı.



Feyyaz Uçar Ismael'in değişikliklerinin bir izahının olmadığını söylerken dünyada 10 kişi kalan tek takımın Beşiktaş olmadığını ve siyah beyazlıların teknik direktör hatasıyla kaybettiğini söyledi.



İşte Uçar'ın maç değerlendirmesi:



"1. BÖLGEYE HAPSETTİ"



"Akla mugayir hamleler gördük Ismael'den. Kendisini 1. bölgeye hapseden bir takım ve teknik adam gördüm. Takımın boyu kısaldı kötü anlamda. 20 metre boyu kaldı takımın. Weghorst uzun süre ceza sahası önünde oynadı mesela."



"RAKİP NE İSTERSE ONU YAPTIN"



"10 kişi kalan ilk takım değilsin dünyada, bu kadar müdafaya gerek yok ki. Salih demek ki Alanya'yı seviyor ve orada iyi oynuyordu. Topu tutuyordu bir kere orada. N'Koudou vardı göçertti orayı bekini değiştirdi karşı takım. Rakip hocası ne isterse onu yaptın"



"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



"Boyd'u aldın, fiziksel olarak iyi ama geldiğinden beri adam geçtiğini görebildiniz mi mesela. Alıp zorlayan bir adam sadece. Eksiksin, topun sende kalması lazım. Alacak verecek şapkadan tavşan çıkaracak adama ihtiyacın var. Sonradan da Kenan girdi. Anlamak mümkün değil"









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