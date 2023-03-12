Feyyaz Uçar: 'Golcü patlaması gördük'

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'i 0-2 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Feyyaz Uçar, siyah beyazlıların 2-0'lık galibiyetini değerlendirdi.



"Maxim'in girişine kadar zor gidebilecekken Masuaku'nun golü maçı bitirdi. Rakip demorolize oldu. Top Beşiktaş'ta kaldı. Zaten yol yorgunluğu vardı. Beşiktaş'ta maçı kazanmak için hem pozisyonu hem de golleri buldu" dedi.



"GOLCÜ PATLAMASI GÖRDÜK"



"İlk golde golcü patlaması gördük. Aboubakar klasını gösterdi. Masuaku'nun golünde top defansa çarptı. Beşiktaş az adamla hücum etti. Rakip ceza sahasında Beşiktaş'ın daha fazla topla buluşması gerekiyordu. Çünkü rakip eksikti. Ofansif olan çok yapması gerekeni Beşiktaş bugün az yaptı. Neticede zor bir deplasman. Amir bölgesine alışmaya başladı. Salih biraz daha öndeydi. Cenk Tosun ve Redmond bugün katkı sağlamayınca Beşiktaş ofansı etkisiz kaldı."





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