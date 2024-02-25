Feyyaz Uçar: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından konuştu.
Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Sevindirici gelişmeler, sakatların iyileşmesi ve Afrika Kupası'nda dönen oyuncular var. Oyunda gelişme var ama Beşiktaş çok daha iyi oynamak zorunda. Kadromuz artık genişledi. Bazı oyuncular dışarda kalabilir. Bu hocamızın kararı. Belki ilerleyen dönemde Tayyip Talha'yı kadroda görebiliriz. Rebic de tamamen hocanın tercihi" dedi.
Galatasaray maçı için konuşan Uçar, "Camialar için derbi maçlar çok önemli. Türk futbolunun lokomotifidir derbi maçları. Bizim ondan önce önemli bir maçımız var. Kupada finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için en önemli maç. Konya maçını en az Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra sözleşme görüşmelerini sıklaştıracaklarını açıklayan Feyyaz Uçar, "Gedson cezalı duruma düştü. Galatasaray derbisinde yokluğunu hissedecek misiniz?" sorusuna, "Her eksik oyuncunun bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir. Salih'in iyileşip formayı alması, orada Al-Musrati de var. Sanıyorum bu ikili ile Gedson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz. Tebrik ettik. İlk golünü atması çok önemli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Beklediğimiz performansta ilerliyor. Gol atması öz güven açısında çok önemliydi. Bundan sonra çok daha rahat çok daha fazla yeteneklerini sergileyecek bir Muçi izleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.
Gedson'un cezalı duruma düşmesiyle ilgili ise, Her eksik oyuncunun etkisi olabilir ama Gedson'un yokluğunu hissetmeyiz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ
Feyyaz Uçar ayrıca, "Semih mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımın kadrosuna baktığımızda santrfor mevkinde kaç tane golcü var? Herhalde az. Böyle bir performansla milli takıma mutlaka gitmesini bekliyoruz. Seyrettiğim Semih her yerde oynar. Santrfor gerekiyorsa santrfor, kanat gerekiyorsa kanat. Her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatta oynadığında driplinglerle içeriye girişleri tehlikeli. Santrfor olduğunda da bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Çok özel bir oyuncu, mümkün olduğu kadar onu Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz." dedi.
Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Sevindirici gelişmeler, sakatların iyileşmesi ve Afrika Kupası'nda dönen oyuncular var. Oyunda gelişme var ama Beşiktaş çok daha iyi oynamak zorunda. Kadromuz artık genişledi. Bazı oyuncular dışarda kalabilir. Bu hocamızın kararı. Belki ilerleyen dönemde Tayyip Talha'yı kadroda görebiliriz. Rebic de tamamen hocanın tercihi" dedi.
Galatasaray maçı için konuşan Uçar, "Camialar için derbi maçlar çok önemli. Türk futbolunun lokomotifidir derbi maçları. Bizim ondan önce önemli bir maçımız var. Kupada finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için en önemli maç. Konya maçını en az Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra sözleşme görüşmelerini sıklaştıracaklarını açıklayan Feyyaz Uçar, "Gedson cezalı duruma düştü. Galatasaray derbisinde yokluğunu hissedecek misiniz?" sorusuna, "Her eksik oyuncunun bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir. Salih'in iyileşip formayı alması, orada Al-Musrati de var. Sanıyorum bu ikili ile Gedson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz. Tebrik ettik. İlk golünü atması çok önemli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Beklediğimiz performansta ilerliyor. Gol atması öz güven açısında çok önemliydi. Bundan sonra çok daha rahat çok daha fazla yeteneklerini sergileyecek bir Muçi izleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.
Gedson'un cezalı duruma düşmesiyle ilgili ise, Her eksik oyuncunun etkisi olabilir ama Gedson'un yokluğunu hissetmeyiz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ
Feyyaz Uçar ayrıca, "Semih mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımın kadrosuna baktığımızda santrfor mevkinde kaç tane golcü var? Herhalde az. Böyle bir performansla milli takıma mutlaka gitmesini bekliyoruz. Seyrettiğim Semih her yerde oynar. Santrfor gerekiyorsa santrfor, kanat gerekiyorsa kanat. Her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatta oynadığında driplinglerle içeriye girişleri tehlikeli. Santrfor olduğunda da bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Çok özel bir oyuncu, mümkün olduğu kadar onu Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz." dedi.
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