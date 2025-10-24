Feyenoord, Panathinaikos karşısında geriden gelip kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Feyenoord, Panathinaikos'u ağırladı.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri dakika 45+2'de Givairo Read , 55. dakikada Anis Hadj Moussa ve 90.dakikada Cyle Larin kaydetti. Panathinaikos'un tek golünü ise dakika 18'de Karol Swiderski attı.
Bu sonucun ardından Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, 3 puana yükseldi. Panathinaikos, 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir diğer maçında Feyenoord, Stuttgart deplasmanına gidecek. Panathinaikos, Malmö'ye konuk olacak.
