Hollanda Eredivisie 23. hafta maçında Almere City ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Feyenoord 2-0 kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 72 ve 90+2'nci dakikada Yankuba Minteh kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 55 yaparak lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Almere City ise 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Feyenoord, lider PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak. Almere City, Heracles deplasmanına gidecek.





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