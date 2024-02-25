Feyenoord, Minteh ile 3 puana uzandı

Hollanda Eredivisie 23. hafta maçında Feyenoord, Almere City'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord, Minteh ile 3 puana uzandı
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25 Şubat 2024 18:29
Son güncelleme 25 Şubat 2024 18:31
Hollanda Eredivisie 23. hafta maçında Almere City ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Feyenoord 2-0 kazandı. 

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 72 ve 90+2'nci dakikada Yankuba Minteh kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 55 yaparak lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Almere City ise 27 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Feyenoord, lider PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak. Almere City, Heracles deplasmanına gidecek.

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