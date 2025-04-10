Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip

Feyenoord, 22-23 sezonunda bir yıllığına kiraladığı Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip
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10 Nisan 2025 09:51
Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.

2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi. O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.

Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI
 
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Szymanski, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 

 
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