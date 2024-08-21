Fethiyespor'un stadında tribün yenileniyor

TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'un stadında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Fethiyespor'un stadında tribün yenileniyor
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21 Ağustos 2024 17:05
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 17:06
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nda depreme dayanıksız raporu alan betonarme tribün için yıkım kararı çıktı.

Yıkım çalışmaları başlayan tribünün yerine 3 bin kişilik çelik konstrüksiyon tribün yapılacağı, tribünün altında soyunma odaları ve şok havuzları olacağı bildirildi. Fethiyespor'un 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda rakiplerini güçlendirme çalışmaları da yapılan kendi stadında konuk edebileceği ifade edildi.

Ligin ilk haftasında Kastamonuspor'u ağırlayacak Fethiyespor'un taraftarları takımlarını kendi ilçelerinde destekleyecek. Yıkım çalışmaları nedeniyle protokol tribününün karşı tribüne taşınacağı, soyunma odaları için ise Gençlik Merkezi'nin kullanılacağı belirtildi.

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