Fethiyespor düşme sınırında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İskenderunspor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Fethiyespor, küme düşme hattının kıyısına geldi.
Lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 11'inci sıradan 16'ncı basamağa kadar geriledi. Ateş hattının 6 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor'da yönetim İskenderun önünde hakem kararlarına tepki gösterdi.
Fethiye, bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
Lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 11'inci sıradan 16'ncı basamağa kadar geriledi. Ateş hattının 6 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor'da yönetim İskenderun önünde hakem kararlarına tepki gösterdi.
Fethiye, bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
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