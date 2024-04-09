Fernando Santos'tan çalışanlara bayram harçlığı

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda olup olmayacağı tartışılmaya başlanan Teknik Direktör Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına önemli bir jest geldi.
69 yaşındaki Portekizli tecrübe dini bayramlarda büyüklerin küçüklere harçlık verme geleneğini uygulamaya başladı.
Santos, Ramazan bayramı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kulüp personeline hepsi kapalı zarflarda olmak üzere bayram harçlığı dağıttı.
Maddi olduğu kadar manevi bir jestte bulunan Santos'un bu davranışı personeli çok mutlu ettiği öğrenildi.
Yönetimin de henüz 3. ayını doldurmasına rağmen kulübü sahiplenen bu davranış nedeniyle Santos'a teşekkür ettiği belirtildi.
69 yaşındaki Portekizli tecrübe dini bayramlarda büyüklerin küçüklere harçlık verme geleneğini uygulamaya başladı.
Santos, Ramazan bayramı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kulüp personeline hepsi kapalı zarflarda olmak üzere bayram harçlığı dağıttı.
Maddi olduğu kadar manevi bir jestte bulunan Santos'un bu davranışı personeli çok mutlu ettiği öğrenildi.
Yönetimin de henüz 3. ayını doldurmasına rağmen kulübü sahiplenen bu davranış nedeniyle Santos'a teşekkür ettiği belirtildi.
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