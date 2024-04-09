Fernando Santos'tan çalışanlara bayram harçlığı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, bayram harçlığı geleneği ile kulüp çalışanlarının yüzünü güldürdü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos'tan çalışanlara bayram harçlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 11:59
Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda olup olmayacağı tartışılmaya başlanan Teknik Direktör Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına önemli bir jest geldi.

69 yaşındaki Portekizli tecrübe dini bayramlarda büyüklerin küçüklere harçlık verme geleneğini uygulamaya başladı.

Santos, Ramazan bayramı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kulüp personeline hepsi kapalı zarflarda olmak üzere bayram harçlığı dağıttı.

Maddi olduğu kadar manevi bir jestte bulunan Santos'un bu davranışı personeli çok mutlu ettiği öğrenildi.

Yönetimin de henüz 3. ayını doldurmasına rağmen kulübü sahiplenen bu davranış nedeniyle Santos'a teşekkür ettiği belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery