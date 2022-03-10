Fernando Muslera: 'Tüm takımla konuştum'

Galatasaray'da Fernando Muslera, Barcelona karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



"Camp Nou bir futbol tapınağı. Burada oynamak her oyuncu için bir hayaldir." diyen deneyimli kaleci, "Bir tek Inaki'yle konuşmadım. Tüm takımla konuştum. Inaki burayı tanıyor. Onun da yardımıyla birlikte bu maça hazırlandık." ifadelerini kullandı.



Sahalara geri dönmesi için konuşan Muslera, "Kendimi taraftarlar sayesinde hep iyi hissettim. Onlar bizim 12 numaramız. Onlar için hep en hazır halimle sahada olmaya çalıştım." dedi.



Tur için açıklama yapan 35 yaşındaki file bekçisi, "Bu sonuçta futbol. Sonuçları tahmin etmek çok zordur. Bunu 2 maç sonunda göreceğiz." sözlerini kullandı.





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