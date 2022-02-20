Fernando Muslera geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılıların açıklanan kadrosunda Fernando Muslera da yer aldı. Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.
Sarı-kırmızılıların açıklanan kadrosunda Fernando Muslera da yer aldı. Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.