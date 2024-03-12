Feridun Düzağaç: 'F.Bahçe'nin FETÖ ile suçlanması pişkinlik'

Cüneyt Özdemir'in Youtube Kanalı'nda Ayhan Şensoy'un sunduğu Şarkıların Hikayesi Programı'na katılan Feridun Düzağaç, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Feridun Düzağaç'ın sözleri:
"PREMIER LİG'DE MAÇ YOKSA BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUM"
Beşiktaş benim için çocukluktan beri bir bağımlılık. Ancak ben futbolu seviyorum. Oyunu seviyorum, insanın yeteneklerini sergilediği her şey gibi. Utanarak söylüyorum ama İngiltere Premier Lig'de maç yoksa Beşiktaş'ın maçını izliyorum. En son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde ikinci dakika golü yedikten sonra aynı saatlerde Manchester derbisi vardı. O'nu izlemeye geçtim.
Türkiye'de verilmeyen bir penaltının, sayılmayan bir golün derdine düşen koca koca adamlar beni çok rahatsız ediyor. Futbolda aradığımız adaleti ülkemiz için arasak çok daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. Futbol bana çok kirli geliyor artık. Beşiktaş'ı seviyorum. Sevilmek için sevmedik zaten. Yeter ki futbol temiz ve adil olsun.
"ÇOK ERGEN BİR DAVRANIŞ"
Bu kadar skandala karışmış bir TFF yönetimi görmedim. Beyefendi hala o görevde durabiliyor. Türkiye'de futbol çok kirli, çok karanlık ve adaletsiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütleri. Galatasaray'ın sosyal medyasını kim yönetiyor bilmiyorum ama herhalde ergenlik aşamasında çok genç biri. 120 yıllık Beşiktaş'ın sarı lacivertli bir salıncakta sallandırılması çok ergen bir davranış. Bu camiaları birbirine düşürmek, çok büyük haksızlık.
"FENERBAHÇE'NİN FETÖ İLE SUÇLANMASI AKILLARA ZARAR BİR PİŞKİNLİK"
"Fenerbahçe'nin FETÖ ile suçlanması akıllara zarar bir pişkinlik. Bunun bedelini ödemiş bir camia Fenerbahçe. Adalet ve menfaatin ne olduğunu bu yaşınıza kadar öğrenemediyseniz, öğrenin''
İşte Feridun Düzağaç'ın sözleri:
"PREMIER LİG'DE MAÇ YOKSA BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUM"
Beşiktaş benim için çocukluktan beri bir bağımlılık. Ancak ben futbolu seviyorum. Oyunu seviyorum, insanın yeteneklerini sergilediği her şey gibi. Utanarak söylüyorum ama İngiltere Premier Lig'de maç yoksa Beşiktaş'ın maçını izliyorum. En son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde ikinci dakika golü yedikten sonra aynı saatlerde Manchester derbisi vardı. O'nu izlemeye geçtim.
Türkiye'de verilmeyen bir penaltının, sayılmayan bir golün derdine düşen koca koca adamlar beni çok rahatsız ediyor. Futbolda aradığımız adaleti ülkemiz için arasak çok daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. Futbol bana çok kirli geliyor artık. Beşiktaş'ı seviyorum. Sevilmek için sevmedik zaten. Yeter ki futbol temiz ve adil olsun.
"ÇOK ERGEN BİR DAVRANIŞ"
Bu kadar skandala karışmış bir TFF yönetimi görmedim. Beyefendi hala o görevde durabiliyor. Türkiye'de futbol çok kirli, çok karanlık ve adaletsiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütleri. Galatasaray'ın sosyal medyasını kim yönetiyor bilmiyorum ama herhalde ergenlik aşamasında çok genç biri. 120 yıllık Beşiktaş'ın sarı lacivertli bir salıncakta sallandırılması çok ergen bir davranış. Bu camiaları birbirine düşürmek, çok büyük haksızlık.
"FENERBAHÇE'NİN FETÖ İLE SUÇLANMASI AKILLARA ZARAR BİR PİŞKİNLİK"
"Fenerbahçe'nin FETÖ ile suçlanması akıllara zarar bir pişkinlik. Bunun bedelini ödemiş bir camia Fenerbahçe. Adalet ve menfaatin ne olduğunu bu yaşınıza kadar öğrenemediyseniz, öğrenin''